L’Olympic face au réalisme flandrien

L’Olympic évoluait dans un dispositif traditionnel, en 3-5-2 avec Dia et Walbrecq en fer de lance de l’attaque. Derrière, la ligne formée par Penin, Ndedi et Aaron Nassur en défenseur central était presque intransigeante. En effet, un débordement de Van Moerzeke sur le flanc gauche permettait à ce dernier de tromper Moriconi (0-1). L’excellent monsieur Meys renvoyait les équipes au vestiaire.

Seconde mi-temps sous haute intensité

La seconde période reprenait sur le même tempo et à l’heure de jeu, d’une splendide volée, Gaye enfilait une perle dans les buts de Merckx pour rétablir l’égalité parfaite. Les Dogues étaient déchaînés et poussaient pour faire le break. Walbrecq loupait pourtant la mire, son envoi flirtait avec la transversale. L’intensité gagnait le terrain et les tribunes, le kop de Lokeren réclamait un penalty, avant que Van Moerzeke ne trompe Moriconi, pour la deuxième fois de la soirée. Le match devenait fou. Dahmane et Kamara montaient au jeu, pour apporter de la percussion offensive et tenter de revenir au score. En vain, l’Olympic s’inclinait à domicile.

Mohamed Dahmae était satisfait du contenu proposé: "Nous sommes déçus du résultat quand on voit le contenu proposé, après des semaines de préparation où nous étions face au doute. On a vu ce soir que l’Olympic n’était pas un oiseau pour le chat et c’est dommage d’encaisser juste avant la mi-temps. Le coach n’avait rien à reprocher jusque-là. J’ai envie de me concentrer sur le positif et je ne me fais aucun souci pour la suite. C’est de bon augure."

Olympic 1 - Lokeren/Temse 2

Arbitre: M. Meys

Buts: Van Moerzeke (0-1, 44e ; 1-2, 65e), Gaye (1-1, 56e).

OLYMPIC: Moriconi, Penin, Ndedi, Ghesquière, Gaye (67e Dahmane), Kouri (73e Kamara), Pompé, Nassur, Walbrecq, Dia (67e Hassaini), Mechmache

LOKEREN: Merckx, El Banouhi, Dianganga, Boujouh, Reuten (65e Ouro-Sama), Van Moerzeke, Maes, Janssen, Tshimanga, Cassaert, Van Aerschot (84e Lambo)