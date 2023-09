Olympic – Deinze en Croky Cup va déchirer les triplés Janssens : Mathias à l’Olympic, Christophe à Deinze, Luca en tribunes

”Ça ne va pas déchirer la famille, rigole le Brainois de 25 ans. Ce sera surtout l’occasion d’un regroupement familial et puis papa sera content, il fera moins de kilomètres pour une fois (rires).”

En U17, les triplés Janssens étaient adversaires sur un terrain. Christophe à Bruges, Mathias et Luca à Gand. ©DR

Ce n’est pas une première

Avec trois fils qui jouent au foot, Denis, ancien joueur de la RAAL, Anderlecht et de l’Union, en avale des kilomètres pour ne rien louper. Avec Christophe en D1B, Mathias en N1 et Luca en P1, il faut parfois faire des choix. “Rapidement après notre arrivée à Mons suite à nos dix ans de formation à Tubize, on a été séparés. Mathias et Christophe ont été surclassés, Christophe était déjà avec la réserve de Mons à 15 ans. Ensuite, à la faillite des Dragons, nos chemins ont pris des sens différents. Si j’ai suivi Mathias à Gand, Christophe a rejoint Bruges et puis Genk alors que nos parcours nous ont menés à Waasland pour Mathias et Mouscron pour moi, se souvient celui qui travaille aujourd’hui dans un garage. Ça a multiplié les matchs à voir pour papa.”

Ces retrouvailles sur la même pelouse ne seront pas une première, mais elles sont rares. Le dernier rendez-vous Janssens remonte… à huit ans. À l’époque, les triplés étaient tous les trois sur le terrain.

”C’était dans le derby des Flandres en U17, se remémore Luca avec nostalgie. On battait le grand Bruges de Christophe. En fin de rencontre, il est alors devenu attaquant et il nous a planté deux buts ! Ce n’était pas le meilleur repas de famille après (rires). Aujourd’hui, on en rigole. Ensemble, dans la même équipe, il faut remonter chez les plus petits. Peut-être revivra-t-on ça un jour, pour terminer nos carrières.”

guillement "Je ne suis pas jaloux de leur carrière. Je suis fier!"

Depuis le départ de Mons, chacun a tracé sa route avec un Christophe ayant côtoyé notamment l’Europa League avec Genk (2017) là où la carrière de ses frangins a connu plus de hauts et de bas. Luca, de son côté, a définitivement tourné la page foot pro.

Des trajectoires différentes

”Voir ton frère jouer en Europa League, c’est fou, quelle fierté !, s’enthousiasme Luca. Là, il fait sa saison à Deinze, il est titulaire, il est bien. Pour Mathias, c’est plus compliqué, mais pour un gardien, il faut beaucoup de patience. C’est difficile d’aller bouger un cadre. Parfois, il faut juste un brin de chance, saisir une opportunité. Mais dès leur plus jeune âge, on voyait bien qu’ils avaient ça en eux. Ils étaient passionnés, ils suivaient papa à ses entraînements ou matchs. Ils ont tous les deux atteint leur objectif. Je ne les voyais pas faire autre chose. Je ne suis ni envieux, ni jaloux. Je suis surtout fier de mes frères ! Après avoir tenté de suivre Mathias au Canada (janvier 2019 – février 2020 à Valour FC) sans pouvoir jouer, j’ai galéré pour trouver un club (Francs Borains automne 2019). Cette période m’a alors incité à chercher plus de stabilité et j’ai eu cette opportunité professionnelle. Je n’ai aucun regret même si, avant, à Mouscron chez les espoirs et à Roulers comme semi-pro, j’étais plutôt satisfait. Chacun construit sa carrière.”

En dehors des terrains, les triplés Janssens sont très proches. ©DR

Si vous ne savez pas que ces trois joueurs sont frères, rien ne le laisse paraître physiquement. Des morphologies différentes, mais aussi des caractères ! “À l’école, j’étais le meilleur élève des trois, mais eux avaient déjà d’autres priorités (rires). Par contre, le plus nerveux, c’est clairement le gardien, mais c’est aussi à l’image de son poste, car il faut être un peu fou. Même si Christophe, en fait, c’est un faux calme. Il a un seuil plus élevé, mais quand ça pète, c’est plus fort.”

Avec trois gamins à la maison, le ballon rond a rythmé toutes les journées à Hennuyères. Parfois, peut-être un peu trop. “Quand on jouait dans le jardin, on utilisait les fenêtres de la véranda comme goal. On s’attendait à ce que Mathias arrête tout, mais parfois ça tapait. Papa sortait alors en trombe pour nous engueuler, rigole Luca. Mais en même temps, il a toujours été au paradis avec ses trois fils qui ont toujours aimé le foot comme lui. Depuis qu’on est petits, mes parents ont fait beaucoup de sacrifices : trajets, logistiques, lessives…”