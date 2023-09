Cette affiche rappellera bien des souvenirs aux supporters les plus anciens des deux clubs. "Ce sont deux grands clubs avec un passé glorieux, pointe Tanguy Moriconi, le gardien des Dogues. Molenbeek est un bon souvenir pour moi. Nous les avions rencontrés, avec l’Olympic, en D2 amateurs l’année où ils ont été champions de la série. Nous avions été la seule équipe à les battre deux fois."

Aujourd’hui, l’Olympic et le RWDM évoluent dans des sphères différentes puisque les Molenbeekois ont accédé à la Pro Ligue cette saison tandis que les Dogues ne sont pas encore parvenus à s’extraire de la Nationale 1. "Ce ne sera pas la même équipe, évidemment. Ils sont professionnels. On va donc disputer un match de prestige durant lequel nous n’aurons rien à perdre. On jouera sans pression, juste pour prendre du plaisir."

Tanguy Moriconi regarde les résumés des journées de championnat de D1 chaque week-end. Il a donc un avis sur son futur adversaire. "Oui. D’autant plus que je suis avec attentions les prestations de Théo Defourny, le gardien du RWDM. Je l’avais affronté lorsqu’il jouait à Tubize et, puis, quand il évoluait sous les couleurs d’Eupen. J’ai donc gardé un intérêt particulier pour ses prestations. Molenbeek réalise une saison en demi-teinte en ayant concédé deux larges défaites. Mais d’un autre côté, les Bruxellois ont pris sept points. Avec eux, c’est tout ou rien pour le moment. C’est un peu normal pour un groupe qui est en train de se construire."

Il y aura donc peut-être un beau coup à jouer pour les Dogues. Il faut aussi dire que la coupe de Belgique est une compétition qui réussit plutôt bien. "C’est vrai que nous avons éliminé une D1, Zulte/Waregem, il y a trois ans avant d’être éliminés en huitièmes de finale par Eupen. Encore une fois, il n’y aura pas de pression sur nos épaules. Notre priorité, c’est le championnat. Ce match peut nous servir à grandir. Face à un tel adversaire, la moindre erreur se paiera cash. Cela nous permettra de voir ce qu’il nous restera à travailler pour progresser."

On notera aussi que le Sporting, lui, se déplacera à Tessenderlo. Les seizièmes de finales auront entre le 31 octobre et le 2 novembre.