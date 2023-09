L’Olympic écarte Tirlemont : “Nous sommes restés très solidaires”

C’est par le plus petit des écarts et en se faisant peur jusqu’au bout que l’Olympic est venu à bout de Tirlemont. Durant la première demi-heure, il ne se passe absolument rien. Les Sucriers ne sortent pas de leur partie de terrain et les hommes de Xavier Robert se montrent trop brouillons. Il faut alors un petit exploit individuel avec une superbe frappe de Walbrecq aux abords du grand rectangle pour déflorer le marquoir.