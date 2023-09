Super League : Battu 0-2 par le Fémina White Star à la maison vendredi, Charleroi “a manqué le premier grand rendez-vous de ce début de saison”

Malheureusement, c’est plutôt une deuxième défaite que les Zébrettes ont comptabilisée. “On a manqué le premier grand rendez-vous de ce début de saison, souffle Lionel Vitrant, le coach. Woluwé en voulait plus que nous. Elles étaient venues pour la victoire et elles ont pris les trois points.”

Ce qui avait permis aux Carolos de rivaliser avec Bruges, Genk et le Standard a cette fois été absent à Marcinelle. “Nos bonnes prestations ont été réalisées grâce à une rigueur défensive, une organisation et un bon collectif. Contre Woluwé, il y a eu un relâchement. C’est évidemment une déception, on peut même dire une contre-performance. Maintenant, il faudra voir si c’était un accident ou si notre début de saison était un feu de paille qui commence à s’éteindre. À Gand, on aura une réponse avec une réaction.”

Avant d’aller à Gand, le 30 septembre, la trêve internationale et le début de la Nations League mettront la Super League en sommeil. De quoi remobiliser les troupes. “On doit se reconcentrer sur notre bon début de saison, sur ce qu’on a fait. Le but est d’analyser pour ne pas retomber dans ce piège et bien relancer la machine.”

Avec un effectif pas mal remodelé pour cette nouvelle saison en SL, “car il fallait du sang neuf et des solutions pour régénérer le noyau”, Charleroi espère rapidement décrocher sa première victoire et pourquoi ne pas rêver à une belle place au terme de la phase classique. “Les playoffs 1 ne sont pas inaccessibles, affirme le coach carolo. Surtout quand on voit les buts encaissés par certaines équipes et ce qu’on arrive à faire. Mais pour y arriver, Charleroi doit travailler cinq fois plus.”