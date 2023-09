Coincée par des problèmes administratifs depuis de nombreuses semaines, la recrue offensive en provenance de Furiani a enfin pu montrer ses qualités aux supporters carolos. Cette première rencontre, Ousmane Sow l’a savourée. "Je ressentais un peu de pression de ne pas jouer, de ne pas participer aux matchs et de pouvoir aider l’équipe, raconte l’attaquant franco-sénégalais. C’est une libération de pouvoir jouer et de marquer pour mon premier match. Ça fait vraiment du bien. Les sensations étaient très bonnes et c’était super d’entendre les supporters nous soutenir."

Le jeune joueur de 22 ans se sent déjà bien chez des Dogues qui sont complètement en reconstruction. Le onze de départ contre Tirlemont était composé uniquement de nouveaux joueurs. "C’est vrai que c’est une nouvelle équipe et qu’il faut travailler les automatismes. Ça se fait déjà très bien à l’entraînement et quand nous travaillons beaucoup ensemble, nous apprenons à nous connaître et si, en plus, nous parlons le même football, cela peut aller très vite. Je n’ai pas d’objectifs personnels, poursuit l’attaquant. Bien sûr, je souhaite marquer un maximum de buts mais l’objectif collectif, c’est la montée."

Une première prestation et de l’ambition qui demandent maintenant confirmation.