La course du Bois du Cazier a lieu ce dimanche : un millier de coureurs attendus à Charleroi

Témoin important du passé industriel de la Wallonie, le Bois du Cazier est aujourd’hui un lieu de mémoire qui illustre la condition et l’immigration ouvrière avec, notamment, les musées de l’Industrie et du Verre et son espace de mémoire.

Au départ de ce site exceptionnel reconnu par l’Unesco, les parcours restent inchangés par rapport à la dernière édition, qui avait attiré près de 1000 participants sur les 2 distances. Avec la belle météo attendue ce dimanche, ils devraient, au moins, être aussi nombreux. Ils conduiront les coureurs sur les magnifiques tracés du Bois du Prince et d’autres endroits souvent méconnus des carolos eux-mêmes.

Le parcours combine idéalement histoire et nature avec deux tracés 95 % nature de 5 et 10 km. Une course pour enfants (2€) est également proposée à 10h00 au sein du site avec un parcours 100 % sécurisé de 2 boucles, pour un total de 800 mètres.

La course du Bois du Cazier en pratique

Dimanche 8 octobre