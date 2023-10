L’Olympic se fait surprendre à Winkel

Les Carolos avaient du mal à sortir de leur partie de terrain, étouffés par le pressing haut des Flandriens. Avant la mi-temps, Perbet failli même doubler le score mais Moriconi sortait bien dans ses pieds.

Scénario catastrophe

L’on jouait depuis cinq minutes à peine en seconde période. Sula débordait flanc droit, son centre calibré trouvait la tête de Clyncke, esseulé au second poteau pour faire 2-0. Trois minutes plus tard, Beyens manquait la crucifixion olympienne.

Charleroi était amorphe. Cela manquait singulièrement d’un Delbergue pour dynamiter l’entre-jeu. Sow tentait bien un envoi puissant frôlant la lucarne de Kudimbana. Pour le reste, la volonté de bien faire ne suffisait pas pour faire mal à la défense locale. Banzuzi, monté à l’heure de jeu, forçait le corner qui ne donnait rien. Ce dernier y allait encore d’une tête piquée qui passait à côté du but. Paulet héritait d’un penalty à un quart d’heure du terme de la partie et se faisait justice lui-même (2-1). Cela redonnait un peu de vie au matricule 246, mais restait insuffisant pour renverser le cours des choses. “Nous pouvions revenir voir gagner ce match. Ce n’est pas normal de devoir attendre les changements pour que cela fasse du bien, on ne peut pas toujours courir ainsi après le score”, concluait Xavier Robert.

Il y a une remise en question à réaliser à la Neuville dans les jours à venir. Perdre de manière logique face à la lanterne rouge ne peut pas être balayé d’un revers de la main. Il y a de la frustration, y compris dans les tribunes. Des incidents ont d’ailleurs éclaté entre supporters carolos et locaux ce dimanche à Ledegem. Navrant !

Winkel : Kudimbana, Dujardin, Verhooghe, Voskanian, Van Marcke, Beyens (88e Vervaecke), Clyncke, Perbet (90e Vandendriessche), Dechilder (75e Dauchy), Sula, De Schepper.

Olympic : Moriconi, Penin (65e Banzuzi), Ndedi, Mendy (56e Hassaini), Ghesquière, Paulet (88e Gaye), Kamara (46e Sow), Bennour (46e Medfai), Pompé, Nassur, Walbrecq.

Arbitre : M. Van Laere.

Avertissements : Mendy, Penin, Bennour, Clyncke, Beyens.

Les buts : 15e Van Marcke (1-0), 50e Clyncke (2-0), 73e Paulet sur pen. (2-1).