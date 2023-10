Derby Carolo de feu entre Dogues et Zèbres !

Xavier, comment s’est passée la semaine après la défaite chez la lanterne rouge ?

"On a beaucoup discuté de la semaine sur les buts encaissés et le fait de courir après le score. Mais depuis mercredi, le focus est sur le derby contre le 4e du championnat, que l’on abordera avec grande envie de bien faire et d’être le plus efficace possible dans les deux surfaces de vérité. À vrai dire, le groupe est dans cette optique à chaque match mais cela ne paye pas encore régulièrement."

Certains observateurs critiquent la qualité du noyau. Votre opinion ?

"Je ne me préoccupe pas des critiques destructrices, surtout venant de ceux ne connaissant pas les tenants et aboutissants. Je me concentre sur les critiques constructives qui sollicitent mon intellect."

Votre avis sur cette équipe du Sporting ?

"L’adversaire sera joueur et déterminé à en découdre, ce sera engagé sur le terrain. Un derby ne ressemble en rien aux autres matches. Quand on est passionné, on fait toujours le travail à fond."

Suspens garanti jusqu’au coup d’envoi donné par l’arbitre Chaspierre, mais il y a fort à parier qu’il y aura du beau monde sur la pelouse de La Neuville.