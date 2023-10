Deux visages à Charleroi en N1: l'Olympic à la recherche de constance, le Sporting dans la continuité

À lire aussi

Alors que de nombreux joueurs étaient repris dans des sélections de jeunes, le Sporting B aurait pu aligner des joueurs de l’équipe première en manque de temps de jeu ou sur le retour. Pourtant, sur la feuille de match, aucune trace de garçons comme Stulic ou encore Benbouali, de retour de blessure mais bien des jeunes des équipes d’âge. "C’était important pour moi au niveau de la concurrence que tout le monde participe à ce championnat, poursuit Frank Defays. C’est la preuve que, même avec des absents, nous sommes présents. Il y avait de très jeunes joueurs sur le banc. Bilal Ouazrhari vient à peine d’avoir seize ans et il a pu voir en montant au jeu ce qui l’attendait pour la suite."

Manque de réussite

Dans l’autre sens, les Dogues connaissent un début de parcours assez timoré. La qualification en Croky Cup leur promet une belle affiche contre le RWDM. En championnat, après les deux défaites initiales, l’Olympic alterne tous les résultats possibles et n’a pas encore réussi à enchaîner une série de victoires et la déception était bien présente samedi soir. "Il y a de la qualité dans ce groupe, estime d’emblée Lucas Walbrecq, attaquant des Dogues. Que manque-t-il ? Je ne sais pas. Il y a deux semaines, je disais que c’était l’efficacité mais nous marquons deux fois aujourd’hui. Nous n’avons pas tué le match en première période et nous ne parvenons pas à nous mettre à l’abri. Nous n’arrivons jamais à nous mettre dans une situation facile. J’ai aussi l’impression que nous avons la poisse. En première période, ils n’ont qu’une occasion et ils la mettent au fond. Ils nous manquent un brin de réussite. Je suis dégoûté."

Xavier Robert, l’entraîneur de l’Olympic, semble toujours à la recherche de son équipe-type. Ainsi, il n’a toujours pas aligné le même onze dans ce championnat. Même dans les buts, Plumain a succédé à Moriconi avant que ce dernier ne retrouve sa place. Le technicien français n’a toujours pas trouvé la bonne formule pour utiliser les qualités de chaque joueur de la manière la plus adéquate possible. S’il n’est pas encore trop tard, il est désormais temps de ne plus traîner en chemin si les Dogues ne veulent pas vivre une saison compliquée.