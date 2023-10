Sergio La Valle quitte l'Olympic et est le nouveau coach de Tamines: "Je ne pouvais pas refuser"

Sur la pelouse taminoise dès mardi pour donner entraînement à un groupe de 21 joueurs, Sergio n’a pas hésité à accepter le défi. "J’étais bien à l’Olympic comme adjoint de Xavier Robert mais comme les deux clubs collaborent, c’était la solution la plus facile pour tout le monde. Je préparais justement l’entraînement pour l’Olympic quand le président Locicero puis Djilali m’ont appelé. Je ne pouvais pas refuser. Dans la logique des choses, je suis là jusqu’au terme de la saison. Et je retournerai certainement à l’Olympic par après. Je connais quasiment tout le monde à Tamines. L’équipe est de qualité, j’aime le beau jeu et on va essayer que cela tourne. Je n’ai pas à juger et à critiquer mon prédécesseur, c’est à moi de jouer maintenant." Sergio précise encore qu’il cherche un adjoint pour l’épauler suite au départ du T2 de Khalifa, Paolo Marguglio. "Surtout que je n’ai pas le diplôme. Mais on ne va pas se précipiter."

L’ancien joueur des Dogues veut profiter de la qualité technique de son jeune noyau pour créer du jeu. Mais pas seulement. "L’organisation défensive est aussi primordiale, insiste Sergio. Et parfois, il faut savoir sortir le bleu de travail, taper devant et courir. Quand ce sera nécessaire, on le fera."