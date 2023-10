Allyson Derenne, présidente des Wallon’s girls, club de supporters 100 % féminin à Charleroi : “On a des femmes qui viennent au stade sans leur mari”

À quand remonte la création de votre groupe ?

”Un soir de 2015, alors qu’on venait au stade avec nos maris, on s’est dit avec quelques amies qu’on lancerait bien notre propre groupe. On a commencé à cinq et on est aujourd’hui une quarantaine de cartées (membres). Les profils sont très variés et on a même des femmes qui viennent au stade sans leur mari, pas spécialement tous fans de football.”

Est-ce difficile de se faire une place dans une tribune composée très majoritairement d’hommes ?

”On pourrait le croire et le craindre mais, franchement, on a été très bien accueillies et acceptées. Mon mari – que j’ai rencontré au stade il y a pratiquement 20 ans – est un homme connu dans la tribune, donc ça aide. Mais franchement, on s’est rapidement senties intégrées et on a su se forger un capital sympathie. On essaie aussi de s’activer de notre côté, notamment en proposant des actions dont ''Octobre rose'' contre le cancer du sein. On tente de participer comme on peut à la vie du club et de la tribune.”

Les Wallon's girls comptent environ 40 membres actuellement. ©JC Guillaume

Quel est votre meilleur souvenir en tribune ?

”Impossible de n’en sortir qu’un. Mais vous savez, pour nous, que les résultats suivent ou pas, on demande juste que les joueurs se battent et mouillent le maillot jusqu’au bout. Ce sont les valeurs du club, et tant pis s’il y a un poteau sortant ou un adversaire intrinsèquement supérieur. On sait qu’on n’est pas Manchester, hein ! Par exemple, la deuxième mi-temps à l’Union était déplorable. Une honte. Ils se promenaient ! Pourtant, depuis le retour de Felice Mazzù, on sent que l’équipe joue généralement avec le cœur et une bonne mentalité.”

Allez-vous régulièrement supporter l’équipe féminine en Super League ?

”Pas assez souvent, il faut l’admettre. Mais il y a un jeune groupe d’ultras qui vient d’être créé pour cette équipe. Ils sont très motivés.”

Quels sont vos prochains projets ?

”Outre les actions comme ''Octobre rose'' ou la sensibilisation à l’égalité hommes-femmes, on va mettre sur pied un déplacement en car pour le match à Gand, en mars, pour les familles. Femmes et enfants uniquement. À la base, pour des raisons de sécurité, notre groupe n’organisait pas de déplacement en combi-car. Ce sera donc une première, dans une ambiance forcément différente d’un car d’hommes avec l’atmosphère que vous pouvez imaginer…”