OLYMPIC: tout le monde est opérationnel.

Les Carolos et leurs supporters se déplaceront ce samedi soir à La Louvière, leader autoritaire de la Nationale 1. Les Loups sont impitoyables et voraces en ce début de saison et voudront croquer les Dogues au Tivoli. Ce sera l’occasion pour les hommes de Xavier Robert de s’évaluer réellement et voir si l’objectif de tête était usurpé ou non. Le matricule 246 vient de prendre un point à Charleroi dans le derby Carolo jugé insuffisant par l’entraîneur de l’Olympic. Il nous a livré ses impressions, avant ce match qui ressemble déjà à un match de la dernière chance.

Xavier, après le point pris contre le Sporting, quel est l’état d’esprit de votre groupe ?

À domicile on se doit de prendre le maximum de points donc il s’agit de deux points à nouveau perdus face au Sporting. Maintenant, le contenu a été intéressant surtout en deuxième mi-temps. Nous irons au Tivoli dans le but de faire un match plein sans pression aucune.

Votre avis sur ce début de saison des Loups, est-ce bien l’équipe à battre ?

Ils connaissent un véritable début de championnat digne d’un futur champion, avec très peu de buts encaissés. Toutes les équipes sont à battre, dont la Louvière.

Il s’agit d’un adversaire qui prend très peu de buts mais qui score beaucoup, ce qui démontre d’un très bon équilibre collectif.

Les fans ont renoncé de rêver et le staff ? Avez-vous revu vos objectifs ?

Je n’ai pas pour habitude de rêver dans ce que j’entreprends au quotidien. Il faut être lucide et objectif sinon impossible d’avancer positivement.

Que manque-t-il à l’Olympic pour franchir ce fameux palier ?

Il manque de la régularité, aussi bien au cours d’un match que dans l’enchaînement des matchs. L’efficacité dans les deux surfaces de vérité doit aussi être améliorée. Nul doute que cet affrontement vaudra le déplacement.

On connaît la motivation dans le camp carolorégien, lorsqu’il s’agit de créer l’exploit face à un "grand", preuve en fut donnée en coupe de Belgique contre Deinze.