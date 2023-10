Xavier Robert reconnaît que la RAAL était supérieure : “Absolument mérité !”

Pour le reste, malheureusement, il y avait peu à retenir tant la supériorité des visités était insolente de bout en bout. Après être allé remercier avec ses joueurs les fidèles qui avaient effectué le court déplacement, Xavier Robert, avec beaucoup de sportivité, se sacrifiait aux interviews. “C’est lourd forcément et je pense même que cela aurait pu l’être encore plus. Il n’y a rien à dire : cette équipe de La Louvière mérite clairement et son succès et sa place au classement. Maintenant avec des si tout reste possible et il faut aussi reconnaître que nous avons tout fait pour nous compliquer les choses. Deux buts rapidement encaissés, une ou l’autre opportunité galvaudée et une exclusion, nous dirons que de délicate, la situation est rapidement passée à très compliquée. Mais cela devra nous servir et nous faire grandir. Pas question de ressasser ce résultat qui doit au contraire nous motiver à faire mieux et plus. Je me féliciterai aussi de l’état d’esprit dans lequel s’est joué ce choc, après la semaine compliquée que nous avons eue en interne”, concluait le coach olympien.