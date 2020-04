Au cours ce que l'on peut désormais nommer la défunte saison, Anderlues a réussi un joli pari. Le club a accordé sa confiance à des anciens espoirs de La Louvière et de l'Olympic de Charleroi.

A la base de ce projet, on retrouve l'entraîneur des Anderlusiens, Michele Amadoro. Ce dernier fut le mentor des espoirs chez les Dogues et les Loups. "Je suis assez satisfait de notre première année", explique l'intéressé. "Avec une majorité de gamins, on a trouvé le moyen d'accroche une place dans le top 3. C'est une belle réussite."

Un succès qui l’a poussé à aller plus loin. "La saison prochaine, il y aura 24 anciens membres de l'Olympic, sur les 24 personnes qui composent l'équipe première, staff y compris."