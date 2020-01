Samedi matin, le Futsal Team Charleroi en a profité pour présenter son école des jeunes. "On compte 280 enfants pour 19 équipes", explique Salah Laachari, le directeur.

"Nous prônons un projet social tout en ne négligeant pas l'élite. On doit parvenir à amener des jeunes au sein de l'équipe première. Mais on doit penser que notre terreau n'a pas toujours les moyens et que l'on doit proposer des activités aux gamins de la région. Cela permet de leur apprendre le respect et le fair-play."



Hayden, Adam, Anas, Zakaria et tous les autres ont pu défiler devant les yeux de leurs parents. Un moment important pour les jeunes du club. "Je suis fier d'avoir un tel outil", explique Aldo Troiani, le président. "Ces gamins représentent l'avenir."