Depuis 2009 et leur première édition, les 15 Km de Charleroi Métropole organisés par l’ASBL Sport et Santé et le magazine Zatopek sont devenus un incontournable du calendrier sport-santé en Wallonie. Les participants, après l'annulation en 2020, pourront découvrir ou redécouvrir les principaux attraits de la ville et de la nature environnante en passant par des endroits aussi emblématiques que le Bois du Cazier ou le centre de délassement de Marcinelle, traversant de grands espaces boisés.

Cette année, étant donné les incertitudes liées à la pandémie, les courses enfants, la marche et le trail ont été supprimés du programme. Seules les distances de 6 km et 15 km sont maintenues.

Autre adaptation : les départs ont été repensés pour respecter au maximum les mesures sanitaires. Toutes les vingt minutes partira une vague de maximum 60 coureurs, tout au long de la journée. Cela reste peu mais c'est un mieux par rapport à la situation qui prévalait jusqu'ici, avec des courses virtuelles ou des départs libres limités à des groupes de, maximum, 10 personnes.

Le format de course est atypique, c’est vrai. Mais gardons l’image d’un progrès. Enfin un peu de liberté au grand air !