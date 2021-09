Leo est l’un des meilleurs joueurs de D1. À bientôt 42 ans, le Brésilien n’a rien perdu de son talent. Après six saisons chez l’ogre de la discipline, il a accepté de relever un beau défi à Châtelet. Après trois rencontres de championnat, les gars de la place Wilson comptent six points sur neuf. Un bilan mitigé pour une équipe qui était en mesure d’engranger un maximum d’unités au cours des trois premières rencontres. “Le groupe a su arracher la victoire à l’extérieur, face à Hasselt, explique l’intéressé. C’était une belle performance. Ce fut plus difficile à la maison, contre Lier, alors que la victoire nous était acquise. Heureusement, on a su faire la différence. Par contre, face à Eisden, malgré des circonstances en notre défaveur, on n’a pas été à la hauteur. On devait l’emporter !”

Le chemin sera long vers les playoffs

Après plus de quinze ans en D1 belge, le Brésilien connait le championnat comme sa poche. “Je sais que le club attend beaucoup de ce championnat. (...)