Mariage, buts et titres, le futur joueur de Beaumont revient sur une incroyable carrière

Voici 14 ans, certains entraîneurs vantaient déjà les exploits du vétéran Tito Leve Sabater en P2. Près de quatorze ans plus tard, à bientôt 50 ans, l'homme évolue toujours entre la P4 et la P2, avec brio.

Mais quel est le secret de celui qui aura 50 ans en septembre prochain ? "La passion", lance l'intéressé. "Je suis né avec un ballon dans les pieds. Je joue depuis l'âge de 5 ans. Cela fait donc 45 années de football. Je ne pourrais pas m'en passer. J'ai épousé mon ex-femme sur le terrain de Solre-sur-Sambre. Ce ne fut pas simple de la convaincre. Mais c’est ma vie. Je compte mourir sur un terrain. Ma compagne actuelle l’a bien compris. Il m'est impossible d'arrêter. Mon corps suit le rythme, je m'entraîne sérieusement et j'ai toujours le niveau."

Dans son équipe ou parmi ses adversaires, le renard des surfaces croise des gamins de... 16 ans. "Je pourrais être leur grand-père. Mais c'est agréable. Il y a du respect. Je pense avoir une image positive dans la région."

La saison dernière, à Fontaine, il a commencé comme attaquant avant de reculer dans le jeu. "Cette année, je vais retrouver le club de Beaumont. J'ai décidé de rejoindre la P4, mais le Comité m'a demandé de rester à la disposition de la P2. Je suis capable de rendre des services et de claquer des buts."

Au cours de sa longue carrière, l'attaquant a décroché 10 titres. "Des montées de P4 en P3, de P3 en P2 et même jusqu'à la P1. J’ai un tas de bons souvenirs. Je suis content de mon pacours."

Malheureusement pour lui, il n'a jamais pu évoluer à l'échelon national. "Le Sporting et d'autres clubs m'ont sondé quand j'étais plus jeune. Mais je n'avais pas de moyen de transport. Un de mes entraîneurs qui a aujourd’hui 85 ans est venu me voir il y a peu. Il m’a dit que c’était dommage, avec mon talent de ne pas avoir pu jouer plus haut. J'ai toujours été assez rapide et doué avec le ballon. Ce n'est pas grave. Je suis heureux d'animer le football de ma région depuis autant d'années."

Au cours de sa carrière, l'homme a marqué. Beaucoup! "Plus de 400 buts. J'ai encore des articles où les journalistes évoquent mes statistiques. Près de 50 buts pour Leve Sabater ! Ce sont de formidables souvenirs. J'ai tout de même bien vagabonder de Biercée à Solre, en passant par Beaumont, Fontaine, Grand-Reng et Monceau notamment."

Un beau parcours qui n'est pas prêt de s'arrêter ! Jérémy Delforge