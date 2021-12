A bientôt 33 ans, Anthony Mucci a surtout décidé de prendre du plaisir dans sa pratique du football. Après plus de dix ans au sein de l’échelon national, l’homme a donc accepté de retrouver la P1 en rejoignant le projet de Monceau.

“Je l’ai déjà goûté ce niveau, à l’époque de Châtelet, au début du projet”, précise le défenseur central. “On connaît la suite, avec l’arrivée en D1 amateurs.”

Cela pourrait faire rêver Monceau, même si le club se contenterait déjà d’une montée en D3 ACFF. “C’est l’objectif, je pense. Pour le moment, le groupe est bien. Il a su gagner ses deux récentes rencontres importantes. Il en reste une notamment face à Gilly, ce week-end. On compte deux victoires contre nos adversaires. Ils voudront sans doute prendre leur revanche.”

Compromis et bonheur

Le pic de forme des Moncellois coïncide avec le retour d’Anhony Mucci, dans l’axe de la défense. “Je me sens bien dans ce club. Le club a vraiment des qualités. Les jeunes sont très bons. Ils manquent encore parfois de planche dans les rencontres délicates. Il faut savoir mettre le pied et se faire respecter.”

L’apport d’un Mucci est énorme dans un groupe. Après avoir été formé à Ransart, Charleroi et Mons, l’homme a débuté sa carrière à Heppignies, avant de rejoindre Châtelet et Rebecq.

“Je suis assez content de ma carrière. J’ai toujours eu la chance d’évoluer dans de bons groupes, entre compétition et bonne entente à la buvette. C’est ça aussi le football. Il faut une part de plaisir. Aujourd’hui, j’avais envie de me rapprocher de chez moi et de diminuer le nombre d’entraînements, tout en conservant un challenge sportif. J’ai trouvé mon bonheur à Monceau.”

Les Moncellois pourraient frapper un grand coup, en cas de succès, surtout que Solre pourrait aider son voisin face au co-leader Molenbaix.