Johan Lardin, Sébastien Dechèvre et Dimitri Ruffin sur une feuille de match, cela a dû rappeler de bons souvenirs aux supporters. Trois cadres des belles années solréziennes étaient de retour dans un effectif.

“C’était pour dépanner et encadrer notre deuxième équipe”, rassure Johan Lardin, l’entraîneur de la P1. “D’ailleurs, aujourd’hui, je le paie physiquement. J’ai même du mal à prendre place sur ma chaise.”

“J’ai bientôt 45 ans”, insiste Dimitri Ruffin. “Je n’ai plus joué depuis deux ans, à l’exception de quelques heures avec mon fils. Je pense que le football est terminé pour moi. Mais Johan m’a contacté. Alors, je vais me tester.”

Le but est d’apporter un encadrement, notamment à l’équipe de P4 qui est assez jeune. “Sébastien Dechèvre a accepté. Moi, je ne peux pas. Je pense que Dimitri, lui, va se tester à quelques entraînements.”

Le buteur est d’ailleurs toujours efficace. En 65 minutes, il a planté une rose face à Fleurus. “Cela ne se perd pas, même si j’ai joué avec le frein à main pour ne pas me blesser.”

Un retour de Ruffin en P1 est-il possible ? “Certains joueurs me l’ont demandé”, lance l’intéressé. “Mais ce serait fou. Comme je l’ai dit, je dois me tester physiquement. Une reprise avec la P4, pendant quelques semaines, sera déjà un bon test. Moi, je suis à la disposition de Johan, c’est mon ami.”

“Ce n’est pas l’objectif”, insiste Johan Lardin. “Notre projest est tourné vers les jeunes. Maintenant, il est vrai qu’un peu d’expérience, cela fait du bien, surtout en cette période. Avec la Covid-19, certaines jeunes semblent avoir perdu leur motivation. Le fait d’être sur le terrain, avec Dimitri, a permis de booster le groupe, notamment dans le vestiaire. Il faut du caractère à certains moments.”

Même en P4, le retour d’un Dimitri Ruffin permettrait d’entretenir encore un peu plus la légende de l’un des meilleurs attaquants de la P1 !