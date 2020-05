Mais où était passé Yassine Achahbar ?



À l'instar de Karim Chaibai, Omar Rahou ou encore Aziz Hitou, il s'agit d'un des meilleurs joueurs de Belgique. Durant longtemps, il a fait les belles heures d'Anvers et de l'équipe nationale. Technique et puissant, Yassine Achahbar est le genre de joueur qui peut faire basculer un match à lui seul. Soucis judiciaires et blessures, l'homme a connu des heures difficiles. Mais à 31 ans, tout ça semble être derrière lui. Il veut se concentrer sur sa passion afin de revenir le meilleur ! "J'ai fait des bêtises", lance l'intéressé. "Mais j'ai évolué. J'ai appris de mes erreurs. Aujourd'hui, je suis un homme qui sait ce qu'il veut... (...)