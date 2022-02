Adem Birinci évoque son retour au Futsal Châtelet: "Je me concentre sur le joueur pas le nom" Charleroi Jérémy Delforge © MyCars

Le Futsal Châtelet se rend à Charleroi se vendredi à 20h30 dans le cadre des quarts de finale de la Coupe de Belgique.



Après la fin de collaboration entre le Futsal Châtelet et l’excellent Luiz Aranha, le club a rapidement cherché une solution pour poursuivre l’aventure. C’est "en interne" qu’il l’a trouvée. Adem Birinci, l’un des créateurs de l’équipe, a accepté d’effectuer un retour au sein du staff pour donner un coup de main. "J’ai quitté le futsal, il y a un an", explique l’intéressé. "Je ne peux pas dire que le coaching en salle me manquait. (...)