Le circuit du Val de Biesme (10 km) sera ouvert entre le samedi 9 janvier et le dimanche 31 janvier inclus.

"L'inscription est obligatoire via Chronorace. Il est indispensable de posséder un compte sur Strava. Celui-ci est entièrement gratuit. Le compte Strava permettra de figurer dans les classements. Tout est automatique ! On peut participer seul, entre amis, ou encore en famille, peu importe, l’essentiel étant de respecter les règles Covid en vigueur du moment."



Le lieu de départ se situe sur le parking du restaurant Casa José (Rue d’Oignies, 35) à Aiseau. Vous y trouverez, affiché en vitrine du restaurant, les indications de départ et d'arrivée ainsi que le parcours à suivre.



Alain va aussi proposer le même principe pour le semi-marathon de La Sambrienne à Roselies. Le circuit sera accessible du samedi 27 février au dimanche 28 mars inclus.

" Après deux années d'absence, nous relançons la couse, mais autrement. Cette 9e édition sera donc hors du commun."

Pour occuper les runners, leur permettre de rester en forme et combler leur manque de compétition, Alain Van Bergen de l'association Move More a décidé de créer deux événements virtuels durant les premiers mois de 2021, dans la lignée de ceux qu'il avait créés pour ses athlètes de Fleurus Athlétisme ces derniers mois. Mais cette fois ils seront ouverts à toutes et tous !