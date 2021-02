Qui a été le club le plus actif sur le marché des transferts ces dernières semaines ? Sans aucun doute, Courcelles. Le club de P2 n’a rien laissé au hasard, afin d’avoir rapidement des certitudes pour préparer la prochaine saison. Parmi les quelques noms qui débarquent chez les Coqs, on peut épingler Sandro Mirante (ex-Namur, Heppignies, Liège, Tamines ou encore Gosselies), Gaetan Flener (Anderlues, Monceau), Kévin Noël (Tamines et Gosselies),… Des joueurs avec l’expérience de l’échelon national. "C’est un ambitieux projet", lance le président Alain Portier. "Comme je l’ai fait à Monceau, je veux aider Courcelles à retrouver la première provinciale."