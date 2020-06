Saison, ambition, carrière... Le Monceau 2020-2021 passé au crible.

La présentation de Monceau et de son nouveau noyau était l’occasion d’évoquer le choix de l’un de ses moteurs de mettre un terme à sa carrière.

A 34 ans, Alex Lambert a décidé de ranger ses crampons. "Je suis indépendant", lance l’intéressé. "Mon papa a eu un AVC. Je dois donc travailler seul. J’ai deux enfants. Je n’ai plus le temps pour le football. Je n’avais pas envie de faire la saison de trop."



De fil en aiguille, l’homme s’est retrouvé à rejoindre le staff.

"Michel Dufour m’a accordé sa confiance. Je suis content de pouvoir prendre une partie du groupe. Cela me permet de conserver un contact avec un sport que je pratique en équipe première depuis l’âge de 17 ans."



L’ancien milieu de terrain de Châtelet évoque les ambitions de son club.

"La P1 est particulière. Il ne faut pas forcément des éléments qui viennent de plus haut. Il faut des routiniers de la provinciale qui aiment s’arracher sur des terrains parfois difficiles. Cette année, je pense que l’on dispose d’un bon groupe. L’arrivée de Manu Castronovo va nous faire le plus grand bien. C’est un leader naturel. Il va tirer le noyau vers le haut !"



Cette année, Monceau espère à nouveau jouer les premiers rôles.

"On va tenter de décrocher le titre, surtout qu’il a été évoqué l’absence de tour final."

Pour Alex Lambert, le groupe est capable de faire quelque chose. "ll y a de la qualité, avec les joueurs qui ont accepté de poursuivre l’aventure et l’arrivée de nouveaux jeunes. Le club a également bien développé son infrastructure pour les entraînements et les matches. On va pouvoir profiter de belles conditions de travail pour faire évoluer cette équipe."