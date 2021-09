L’ancien footballeur, consultant sportif, disputait son premier triathlon ce dimanche.

"On parle déjà beaucoup de moi”, commence notre interlocuteur qui hésite à revenir sur sa performance. On comprend l’ex-carolo et désormais consultant dont le nom sort souvent. “Et puis ma performance est anecdotique par rapport aux autres. Je préférerais parler de l’organisation qui était impressionnante et à qui je tire mon chapeau”, se défend-il, à raison. Mais finalement, pour la belle histoire, il accepte de nous partager son expérience, lui qui enfilait pour la toute première fois une tri-fonction, entre plaisir et compétition.

Un grand professionnel n’a pas tendance à laisser trop de place rien au hasard. Exigeant et pointilleux, il a mis les chances de son côté pour remplir son objectif. “S’entraîner correctement pour le triathlon demande beaucoup de temps. Rien que pour ça, j’ai énormément de respect pour ces athlètes. Il a fallu combiner cela avec un emploi du temps déjà chargé et ma vie de famille”, explique celui qui a voulu participer après qu’un ami le lui ait proposé il y a quelques mois. “Chassez le naturel, il revient au galop”, sourit Alex Teklak en évoquant son esprit de compétition. “Je n’étais pas venu ici pour le résultat. Même si je voulais passer sous les 3 heures. Je partais avec beaucoup de légèreté, mais une fois que le départ a été donné, mon caractère qui m’a forgé a refait surface.” (...)