Alexandra Jupiter, l'ailière de 31 ans, s'est blessés. "C'est une rupture du tendon d'Achille", explique Jean-Pierre Murari, le président. "C'est un coup pour la joueuse et pour nous. C'est survenu au cours du deuxième entraînement de la saison."





Les Carolos doivent donc faire une croix sur la Française, spécialiste du beach volley. "Elle va rentrer en France pour se faire opérer à Montpellier. Puis, il devrait y avoir au moins de deux mois de plâtre et la rééducation. Sa saison semble compromise, mais on va garder cela à l'oeil."





Du coup, Charleroi doit se trouver une nouvelle attaquante. "A moins que le coach en décide autrement. Mais nous allons analyser le marché pour trouver le bon profil. A cette période de l'année, c'est plus compliqué. J'espère qu'on trouvera la perle rare."





Les Carolos viennent d'entamer leur préparation. Pour rappel, Charleroi Volley veut renouer avec les sommets. "On a un budget qui est bien ficelé, avec de nouveaux partenaires. Cette année, on ne proposera plus le nom de l'équipe à un main sponsor. On aura une répartition des coûts."

