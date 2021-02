Chez nos voisins, l'un des meilleurs buteurs de l'UEFA de tous les temps, a su convaincre et développer une belle structure. Si bien que le club lutte chaque année ou presque pour la montée vers l'élite.

Récemment, le Brésilien a jeté son dévolu sur un jeune carolo.

Il s'agit du prometteur Alexis Conti (Futsal Châtelet).





"Il a énormément de talent", explique l'intéressé. "Nous allons pouvoir faire du très bon travail ensemble. C'est un plaisir de retrouver un peu de Charleroi en France."

Pour le jeune homme de 22 ans, c'est un beau défi.





"Je ne voulais pas rester à l'arrêt. Même si en D2, le championnat n'a pas encore repris, il y a les entraînements et la perspective d'un beau projet", explique l'ancien joueur d'Auvelais. "J'ai la chance d'arriver dans une équipe compétitive qui veut jouer le titre. Il y a des Brésiliens, des Suisses, des Français et des Espagnols. Je me sens bien dans le groupe."

C'est grâce notamment à Jonathan Neukermans que le gamin s'est retrouvé en France. "Je le remercie. Il me suit et m'accompagne depuis quelques années. C'est un entraîneur formidable et une personne exceptionnelle. Il a parlé de moi à André qui a tout de suite accepté de me prendre. J'ai hâte de faire mes preuves. Je pense avoir le niveau et surtout c'est une belle occasion de progresser loin de chez moi."