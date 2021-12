La première saison du Sporting de Charleroi en Super League fut particulièrement mouvementée. Entre les changements d’entraîneurs, les lourdes défaites et l’apprentissage forcément difficile vu le niveau des adversaires, un certain découragement s’était installé. D’épaisses larmes, mêlant tristesse et inquiétude, s’échappaient parfois des yeux de joueuses passionnées mais un peu dépassées par le nouveau monde dans lequel elles se retrouvaient propulsées. Au club, on reconnaît que ce projet de se lancer directement au meilleur niveau belge était "un peu fou". Mais Rome ne s’est pas fait en un jour.

Dix mois après sa nomination comme coach de l’équipe féminine où elle a succédé à Philippe Venturoso, Aline Zeler a refermé l’année 2021 sur un succès "historique", mercredi soir face à Alost (2-0, buts d’Estelle Dessily et Julie Challe). C’était en effet la toute première fois de la jeune histoire du RCSC Women en Super League qu’elles se produisaient sur la pelouse du Mambourg, devant quelque 800 supporters qui plus est. L’heure est au premier bilan. Plus positif cette fois.

Aline, cette victoire dans ce stade devant plus de 800 spectateurs est une très belle manière de terminer l’année…

(...)