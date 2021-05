Le Sporting de Charleroi est actif sur le marché des transferts, depuis quelques semaines. Le club prépare la suite, après une première saison placée sous le signe de la découverte. L’arrivée d’Aline Zeler aux commandes de l’équipe doit permettre au groupe de passer un cap.

L’ancienne capitaine des Red Flames a déjà activé son réseau. Trois filles ont accepté de rejoindre le projet. Ce n’est qu’un début. "Manola et Mélissa arrivent d’Anderlecht", explique l’ancienne joueuse du PSV. "J’ai eu l’occasion de les avoir sous mes ordres, lorsque je m’occupais des U16 chez les Red Flames. Ce sont des filles avec un beau profil et surtout un potentiel important. Avec le Covid-19, elles n’ont pas vraiment eu l’occasion de s’exprimer chez les Mauves. Je leur ai donc proposé de nous rejoindre. Clotilde, elle, est plus âgée. J’ai besoin également d’expérience et de relais sur le terrain."