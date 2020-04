L'ancien meilleur espoir du futsal a accepté le défi de Châtelet



En 2007, Antoine Lemaire était élu meilleur espoir de l'élite de notre futsal. Le jeune homme de 21 ans était promis à une belle carrière à l'Union belge. Mais quelques saisons plus tard, il a décidé de changer de fédération pour privilégier sa vie professionnelle. A 34 ans, il est aujourd'hui de retour, dans sa région. Entretien.

Antoine Lemaire, pourquoi avez-vous accepté de rejoindre Châtelet ?

"Je me suis surpris moi-même. Hamit Karakilic a tenté de me recruter à quelques reprises. Mais j'ai été franc avec lui. Le côté sulfureux du club ne me plaisait pas. Par contre, depuis cette saison, j'ai pu constater une belle évolution. J'ai eu la chance de travailler avec Eric Simonofski par le passé. Après 10 ans à la Ligue, c'est un beau défi."

Vous étiez l'une des pièces maîtresses d'Hoboken ?

"J'ai eu la chance d'évoluer dans ce club durant de nombreuses saisons et d'y jouer les premiers rôles. Cela m'a également permis de devenir le capitaine de l'équipe nationale. J'ai pu disputer des tournois à travers le monde. Je ne retiens que du positif."

Que répondez-vous à ceux qui pensent que la Ligue est plus faible que l'Union ?

"C'est faux. C'est différent. (...)