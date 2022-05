Devant plus de 500 spectateurs, la finale entre Monceau et Montignies a tenu toutes ses promesses. Les Moncellois ont dominé la première période en s’offrant les occasions les plus franches.

Dans le milieu du terrain, les Montagnards ne trouvaient pas la solution et laissaient trop de latitude à Cuypers notamment. Ce dernier s’offrait un coup franc, après dix minutes de jeu. Sa frappe, déviée, ne laissait aucune chance à Durot : 1-0 !

Prestifilippo et Brabant tentaient également leur chance dans la foulée. Mais le portier de Montignies sortait deux magnifiques arrêts, malgré une gêne aux adducteurs.

"On a eu quelques moments manqués en première période, explique Thierry Briquet, l’entraîneur de Montignies. C’est dommage. Malgré tout, je trouve que mes gars ont tout donné, surtout au retour des vestiaires."