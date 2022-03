Quinze jours à peine après les Dix Miles, une autre grande course régionale va se dérouler à Charleroi ce dimanche : les 15 km de Charleroi Métropole. Mais le circuit n’aura rien à voir puisque si les Dix Miles se déroulaient dans les principales artères du centre-ville, l’épreuve à venir se veut plus "nature" puisqu’elle permettra de découvrir ou redécouvrir la nature environnante en passant par des endroits aussi emblématiques que le Bois du Cazier ou le centre de délassement avec ses grands espaces boisés. Et une fois encore ce sera le site de la Haute École Condorcet à Marcinelle (rue de la Bruyère) qui sera le point de départ.

Ça monte et ça descend

La distance reine (14,4 km exactement), dont le départ sera donné 10 h 45, débutera par une belle grimpette qui sera compensée par 4 beaux kilomètres en descente pour terminer. (...)