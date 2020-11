La récente décision de l’ACFF est "plus logique", lance Pino Amico, le directeur technique de Gosselies. "Cela n’était plus tenable. Entre les matches reportés pour des cas de Covid-19 dans son équipe ou dans ceux des adversaires, le calendrier n’en finissait plus d’être modifié. Cela demandait un véritable investissement de temps. Il fallait contacter la fédération et chercher des solutions. Au moins, cette fois, tout le monde est logé à la même enseigne. Les clubs ne doivent plus se préoccuper des rencontres de championnat durant quelques semaines."