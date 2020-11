© DR



C'est une figure marquante du judo qui s'en est allée. Théo Guldemont allait sur ses 90 ans. Avec Jean-Marie Falise, il fut un des pionniers de la discipline en Belgique et a contribué à faire de Charleroi une terre de judokas.Durant de longues années il présida l'Olympic Judo Club Montagnard, devenu Royal Judo Club Montagnard par la suite, après une magnifique carrière sportive durant laquelle il a participé à neuf championnats d'Europe, en étant sacré champion en 1960 à Amsterdam, et à deux championnats du monde. Il montra la voie à son fils Daniel (13 titres nationaux, sélectionné pour les JO de Munich et Montréal). Il fut également trois fois champion de Belgique. Cette carrière bien remplie fut couronnée en 2007 par l’attribution du grade de 9è DAN.a communiqué la fédération francophone de judo sur son site internet.Bernard Tambour, autre figure marquante du judo francophone, a tenu à réagir : "