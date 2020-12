Sélim Ben Aissia est un personnage bien connu dans le monde du basket-ball, encore plus du côté de Charleroi. Ancien joueur à la carrière modeste, il a surtout participé à la revitalisation de l’école des jeunes de Ransart. Parallèlement, il a organisé durant quelques années de grandes manifestations autour du basket 3x3.

Des études marketing et une demande de stage plus tard, l’homme a pu intégrer la fédération francophone (AWBB) de basket. En plus de ses tâches administratives et quotidiennes, il s’est vu confier une belle mission. "Je suis aujourd’hui le manager des équipes nationales féminines et masculines de 3x3", lance Sélim Ben Aissia, 32 ans. "Mon rôle est de mettre les équipes et le staff dans les meilleures conditions, tout en suivant la ligne directrice dessinée par la fédération."