Peut-on avoir la tête et les jambes ? Aymeric Thibaut est bien placé pour répondre à cette question. Durant de nombreuses saisons, le jeune homme a su mener de front ses études pour devenir avocat et sa carrière de joueur de football à un haut niveau. Il a notamment porté les couleurs de Châtelet et de l’Olympic jusqu’en D1 nationale.

Aujourd’hui, s’il est à Gosselies, en D3 ACFF, c’est pour le projet, mais également parce qu’il est devenu officiellement avocat. Entretien avec… Maître Thibaut.

Vous êtes aujourd’hui avocat. Est-ce qui explique votre choix au niveau du foot ?

"Au cours de ma dernière saison à l’Olympic, en D1 nationale, j’ai été clair avec le staff et les dirigeants. Il s’agissait de ma dernière année. Il n’était plus possible pour moi de concilier les deux. J’ai donc cherché un défi sportif qui pouvait se marier avec mes fonctions. Mon métier d’avocat est ma priorité dans la vie. Le football est secondaire." (...)