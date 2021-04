Ayoub Kouri est l’un des jeunes les plus prometteurs du noyau de l’Olympic. Avec Emeran Gaspard et Simon Berger, il fait partie du futur des Dogues.

D’ailleurs, le jeune homme n’est pas un inconnu. Sous les ordres d’Alex Czernia et de Fred Stilmant, il a reçu des minutes de jeu à plusieurs reprises. Mais depuis l’arrivée de la nouvelle direction à l’Olympic, le jeune homme doit se renforcer. En D1 nationale, la concurrence est rude et le physique est important. Car s’il est rapide et technique, il doit néanmoins s’étoffer pour pouvoir rivaliser avec les hommes.