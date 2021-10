Qui est Barnabé Paquay l’un des attaquants les plus prolifiques de la deuxième provinciale ? L’actuel buteur de l’ambitieuse équipe de Courcelles - qui occupe la deuxième place du classement à un point de Frasnes - est encore tout jeune. A seulement 19 ans, il découvre les rugosités des matches d’hommes. Mais le Courcellois a su se faire une place chez les grands. "Au départ, c’est vrai que la différence entre les espoirs et les premières est importante", explique l’intéressé. "J’ai eu besoin de digérer tout cela. Mais à Courcelles, on a la chance d’avoir un groupe soudé qui encadre bien les plus jeunes."