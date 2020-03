Les deux joueurs rejoignent Loyers en R1 avec l'envie de rapidement regoûter à la nationale.

"Cela fait deux saisons que c'est très compliqué à Lambusart. On est dans le fond du classement avec très peu de victoires, commente Carlo "Fuego" Di Francesco. J'avais donc envie d'avoir un nouveau défi plus motivant dans une équipe qui joue le haut de tableau".

Entre autres propositions, il y avait celle de Loyers (R1) sur la table.

Plusieurs paramètres étaient réunis pour que ce club soit choisi: il s'agissait de l'offre la plus sérieuse, son ami Bastien Guillaume serait de la partie et rentrerait au bercail, la majorité de l'effectif est bien connue.

"En plus de cela, l'équipe est coachée par Julien Marnegrave qui est quand même une référence dans le basket. Le courant est directement passé avec lui et les dirigeants", poursuit-il. Carlo Di Francesco espère concrétiser rapidement les envies de montée de Loyers en mettant son grain de folie et sa capacité d'adaptation au service du club. "Je suis un caméléon, je sais m'adapter à de nombreuses situations." Et il ne parle pas que de son rituel dans les sanitaires avant chaque rencontre.