Le CFB refuse la D1

Les Fleurusiennes ont bâti un solide effectif capable de briguer les premiers rôles en R1 la saison prochaine. Et elles auraient même pu évoluer un cran plus haut. "On nous a proposé d'intégrer la TDW1. On a refusé. Après une saison blanche, cela n'aurait pas été prudent pour l'ensemble du club", relate Laurent Dumont, le président du CFB Fleurus. "On va reprendre par une saison normale en essayant de jouer les premiers rôles. Et si on sait effectuer le grand saut, pourquoi pas? Mais il y a quand même un énorme écart entre les deux divisions."



En D1, Fleurus aurait retrouvé les Spirou Ladies. La tension aura bien besoin d'une année de plus pour retomber entre les deux clubs.