Basket-ball : Jean-Marie Milano quitte l'Olympic... Qui est prêt à s'y investir ? Charleroi Hadrien Meignant © D.R.

Le retrait du président Milano en a surpris plus d'un. Mais cette décision était mûrement réfléchie et indispensable.



"A quoi bon reporter sans arrêt ? Il fallait le faire", commente avec détermination Jean-Marie Milano. L'ex-président de Mont-sur-Marchienne restera à disposition du club pour écoler son successeur mais il lui était impératif de lever le pied. "Le manque d'aide pour gérer a mis un frein, le Covid en a mis un deuxième et mes patrons ont tiré le frein à mains", detaille-t-il. Constamment sur les routes, avec des objectifs professionnels à atteindre d'ici la fin de l'année, Jean-Marie Milano ne peut plus se permettre de se disperser. "Sans cesse stresser pour savoir s'il y aura bien quelqu'un à la salle, ce n'est plus possible."