Les Fleurusiens préparent déjà la saison prochaine. Après 3 années productives, l'actuel coach laissera sa place à l'actuel entraîneur de Libramont.

Jérémy prendra la place de Jérémie sur le banc du CFB Fleurus au terme de la saison. Un passage de témoin qui se fait dans la sérénité puisque Jérémie Palix officiera toujours au sein de l'école des jeunes.

"Au début de sa mission, on avait convenu de faire le point après 3 ans, commente Thierry Foerster, le directeur technique du club. Il nous a ramené en R1 où il fait désormais des résultats tout à fait satisfaisants. Mais on ne veut pas que cela soit l'année de trop donc on opère un changement à la tête de l'équipe."

C'est Jérémy Prinsen, actif à Libramont, qui a donc été contacté pour prendre le relais. Et pour donner un nouveau coup de boost à l'équipe.

"On veut viser le top 3 ce qui nécessitera des ajustements au niveau de l'effectif. On doit encore discuter de tout cela avec le futur coach et les joueuses."