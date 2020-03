Les finales de la coupe du Hainaut se disputent ce week-end.

Les duels, dans les installations des Spirou Ladies, s’annoncent particulièrement serrés. Et les résultats pourraient même orienter la fin des championnats de P1. L’Olympic MSM (2e) fera face au leader, Maffle (sam. 20 h 30).

"Le résultat de cette finale pourrait évidemment jouer dans les esprits vu qu’on doit encore les affronter" , commente Pascal Chouli, le coach des Blues. Mont-sur-Marchienne connaît bien son adversaire et sait que la partie se jouera sur des détails. "Il faut une défense agressive à tout moment. Si on les laisse venir, c’est foutu , poursuit-il. Ils ne paniquent pas, ils conservent leur rythme et finissent presque toujours par l’emporter."

Mais les Blues ont également de bonnes sensations et savent qu’ils ont les moyens de rivaliser. Il faudra donc confirmer pour espérer le doublé. Même cas de figure pour les dames (dim. 17 h 30). Mons BC (2e) affrontera Péronnes (3e). Les Péronnaises avaient battu Mons en championnat. Mais les Montoises sont galvanisées par leur qualification pour la finale.

"On a réussi un superbe match retour contre Lambusart, le leader de la P1 , se souvient la coach, Anaïs Agostinelli. On a géré les débats du début à la fin dans tous les secteurs. Une leçon !"

Depuis, le groupe prépare la finale avec concentration et la même envie de briller. "La descente de R2 nous a peut-être fait du bien. L’objectif principal est de remonter mais la cerise sur le gâteau serait la coupe pour tous ceux qui s’investissent pour le club."

Le groupe est impatient et veut soulever la coupe pour faire le plein de confiance pour sa chasse à Lambusart.

Le lieu

Lieu : La Garenne, rue des olympiades, 2 – 6000 Charleroi

Finales du samedi 7 mars

10h00 : U16F : Estaimpuis – Binche

12h00 : U16G : Luttre – Cuesmes

14h00 : U14G : Luttre – Maffle

16h00 : U12G : Spirou Charleroi – Olympic Mont-sur-Marchienne

18h00 : U21G : Estaimpuis – Colfontaine

20h30 : H : Olympic Mont-sur-Marchienne – Maffle

Finales du dimanche 8 mars :