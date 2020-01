C’est une éclaircie dans la brume qui entoure le club : l’équipe B est en demi-finale de la coupe AWBB (dimanche 2 février à 15 h dans les installations du CFB Fleurus).

"Tout le groupe est motivé et confiant, même si on sait qu’on a affaire à un adversaire de taille" , évoque le coach Nicolas Maigret. En effet, les Carolos, qui ont déjà battu deux R1 précédemment, se mesureront à l’un des gros bras de l’élite régionale : Namur. "C’est une équipe que je connais assez bien, cela sera donc vraiment une rencontre spéciale pour moi" , poursuit l’ex-Namurois qui entraîne les Ladies. Le week-end dernier, ses troupes se sont inclinées après avoir signé 8 succès de rang. "C’est peut-être une bonne chose qui nous permettra d’être encore plus sérieux et performants afin d’atteindre la finale". H. M.