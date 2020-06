L'USL disparaît donc des classements. Ses équipes sont reprises par le voisin Fleurusien qui joue les pompiers de service.

La décision a été actée lundi soir lors d'une assemblée générale. Le CFB Fleurus va absorber le club de Lambusart.

"On peut en effet parler d'absorption", commente Laurent Dumont le président du CFB. "Lambusart avait une dette fédérale qu'il ne pouvait honorer. Les autorités communales nous ont contactés pour sauver la mise. Nous nous sommes donc portés garants tout en effectuant les calculs nécessaires pour s'assurer que cela ne nous mettrait pas en péril."

Les formations de l'USL passeront donc sous le giron de Fleurus, qui passera donc de 20 à 30 équipes en bénéficiant des installations des deux clubs.

"On aurait aimé faire une dernière saison mais cela n'aurait servi à rien", relate Phil Arnould, le président de l'ex US Lambusart. "Les saisons en nationales ont constitué un poste trop important pour nous. Mais je suis très heureux que le CFB Fleurus reprenne la main car les qualités y sont nombreuses. Et je souligne également l'excellent rôle des autorités communales dans ce dossier."