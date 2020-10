Tom Poppe est à la manœuvre pour donner un nouvel élan aux Carolos. Premier test ce soir face à Pepinster, un concurrent direct.



Un spectateur qui n’est plus venu voir les Ladies depuis un an aura l’impression d’avoir changé de galaxie. Les cadres du groupe et du staff sont partis.

Nouveau président, nouveau coach, nouvelles joueuses. Le club repart sur d’autres bases et veut rapidement faire oublier le chemin de croix de la saison passée. “Le but est d’accrocher les playoffs. Je nous vois bien 6 ou 7e, évoque Tom Poppe, le nouveau stratège carolo. Ensuite, on essayera de progresser d’année en année.”

Attiré à Charleroi par son ami Bastianini, conseiller technique, le nouveau coach peut compter un nouveau groupe : 6 joueuses ont débarqué dont 4 étrangères. “La préparation a été intéressante bien que perturbée par tous les matches remis en raison du Covid, poursuit-il. “Il y a un vrai groupe qui s’est constitué et les étrangères encadrent parfaitement les autres membres de l’effectif.”

Elin Gustavsson est la pierre angulaire du noyau et sera un relais idéal pour Poppe sur le terrain. “Elle a l’expérience internationale et a évolué dans le très bon championnat espagnol ces dernières années.”