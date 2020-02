Le Spirou Ladies et Mont-sur-Marchienne ont vécu un superbe week-end en coupes AWBB et du Hainaut.

Cela met du baume au coeur dans une période assez morose. Le Spirou Ladies B (R2) vient de réussir la prouesse de se hisser en finale de la coupe AWBB en prenant la mesure de Namur (R1).

"On était à +3 à une minute du terme et toutes les filles se sont arrachées pour réaliser cet exploit", commente Nicolas Maigret, le coach. Namur avait pourtant pris l'ascendant en début de match mais les Carolos ont su rester au contact pour donner le coup de rein nécessaire après la pause. "On affrontera Liège en finale. On verra l'équipe qu'alignera notre adversaire mais j'ai la chance d'avoir 4 ou 5 joueuses capables de faire la différence quand on est dans le dur." La fête est totale chez les Ladies puisque la D1 s'est également imposée dans un match très important dans le fond de classement. C'est le troisième succès de l'équipe cette saison et le premier sous l'ère Braibant. "J'espère que c'est un nouveau départ, commente le manager, Vincent Penant. J'avais déjà senti une excellente mentalité lors du match européen de cette semaine et cela s'est confirmé ce week-end avec une bonne prestation et des joueuses qui reprennent confiance."

De plus, le club a enregistré les qualifications en finale AWBB des U19 et des U12.

L'Olympic Mont-sur-Marchienne est également à la fête suite à sa qualification en finale de la coupe du Hainaut. Les hommes de Chouli ont su renverser la tendance (-2) dans un match retour disputé au sein de leurs installations pleines à craquer. "On a été monstrueux en première période. On les a étouffé en étant super bons à l'attaque et sérieux en défense", commente Thomas Blaise. 75-62: le score final traduit la supériorité du club. "En finale, on retrouve Maffles, l'équipe qui est juste devant nous en championnat. C'est un excellent collectif mais on est quand même motivé à faire le doublé. Notre belle victoire de ce dimanche nous donne de la confiance pour y parvenir".