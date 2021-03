Basket-ball: Milano reste président de l'Olympic MsM Charleroi Hadrien Meignant L'homme fort du club est revenu sur sa décision. Il dirigera toujours le club dont la R2 a réussi le pari de la stabilité.

© Pepe Rossi

Avec la crise sanitaire, pas mal de noyaux sont bouleversés ou tout simplement encore inconnus. A Mont-sur-Marchienne, les tours de table sont terminés et, sauf bonne affaire de dernière minute, l'effectif est bouclé pour l'équipe de R2 de l'Olympic.



"Pascal Chouli a voulu un seul transfert et compte sur nos jeunes pour gravir les échelons", commente le président Jean-Marie Milano.



C'est Hugo Delys, poste 2 de 21 ans, passé par le Spirou et Antibes, qui débarque. Le coach ne perdra que deux joueurs de son groupe : Cauchy (arrêt) et Ragoen (Courcelles).



L'autre nouvelle importante est le maintien de Jean-Marie Milano à son poste. Pour des raisons professionnelles, il avait annoncé qu'il se retirait fin 2020. Mais il est revenu sur sa décision et pourra compter sur l'apport de 4 nouveaux venus afin de le soulager dans la gestion hebdomadaire du club. L'Olympic tente de remobiliser ses forces vives, notamment via ses stages durant les vacances. Le premier, à Carnaval, a fait le plein. Le suivant, à Pâques, devrait aussi être pris d'assaut.